"صبحي" و"التراس" يبحثان الإستخدام الأمثل للطاقات التصنيعية المتطورة لتلبية كافة احتياجات ومستلزمات وزارة الشباب والرياضة

صبحي: ندعو الهيئة للاستفادة من الفائزين في مجال الابتكارات العلمية بمسابقة ابداع لشباب الجامعات التراس: الهيئة العربية للتصنيع تهتم بدعم المخترعين والمبتكرين من الشباب



التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لبحث سبل تعزيز التعاون ودراسة كيفية الإستخدام الأمثل للطاقات التصنيعية المتطورة بالهيئة ،وذلك في إطار تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

تناول اللقاء، عرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع بشأن تنفيذ خطة التنمية بالدولة لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الرقمية وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة ، وكيفية تحقيق الإستفادة من الإمكانيات الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية كافة احتياجات ومستلزمات وزارة الشباب والرياضة، فضلا عن تعزيز التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي لمشروعات الوزارة.

كما تم بحث أخر مستجدات مجالات التعاون المشتركة ،ومنها مراحل مبادرة دراجتك صحتك. وتطوير الملاعب بمراكز الشباب.

وخلال تفقده معرض منتجات العربية للتصنيع , أشاد الدكتور أشرف صبحي بدور الهيئة العربية للتصنيع كظهير صناعي للدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، موضحا أن الهيئة تتمتع بقدرات تصنيعية وخطط طموحة لتحقيق نقلة نوعية للصناعة المصرية وفقا لأحدث المعايير الدولية.

كما أشاد " صبحي" بتميز الهيئة العربية للتصنيع بالخبرات الفنية وتذليل أي عقبات لتلبية كافة متطلبات المنشأت الشبابية والرياضية بالكفاءة المطلوبة وأعلي مستويات الجودة والسرعة.

وأشار وزير الرياضة إلي بحث تعزيز مجالات التعاون بين الوزارة والهيئة العربية للتصنيع في مختلف المشروعات التنموية، واتاحة كافة الفرص الإستثمارية لتعزيز دورها في تنفيذ خطط التنمية الشاملة بالدولة وكافة المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية.

ودعا وزير الشباب والرياضة الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع للاستفادة من الفائزين في مجال الابتكارات العلمية بمسابقة ابداع لشباب الجامعات.

من جانبه، أكد "رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة، مشيداً بمجهودات وزير الشباب والرياضة في تعزيز التطوير والتحديث لكافة المنشأت الرياضية وايضا إدخال نظم التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي في مراحل التحديث.

وأضاف أنه تم الإتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة لدراسة كافة الفرص الإستثمارية ,مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة امكانياتها التكنولوجية للمشاركة في تحديث المنشأت الرياضية والشبابية.

كما أوضح" التراس" أهمية الجودة والدقة والسعر المناسب والإلتزام في مواعيد التسليم، استغلالا للإمكانيات المُتاحة بدون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية، مُؤكدا على خدمة ما بعد البيع والتي تُمثل مسئولية مُستدامة تحرص الهيئة عليها بكافة مشروعاتها.

وفي سياق متصل، أعرب رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن خالص تقديره لوزير الشباب والرياضة علي التعاون المثمر لتطوير المنظومة الرياضية والبرامج والمشروعات والمبادرات المقدمة للشباب في مختلف المجالات.

كما ذكر "التراس" اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بدعم المخترعين والمبتكرين، مشيرا إلي دور الهيئة في دعم ابتكار الشاب المصري" عبد الرحمن عمران" في اختراع كرسي متحرك يعمل بإشارات المخ لمرضى الشلل الرباعي ،وتم تصنيعه بنجاح في العربية للتصنيع ،وجاري تطويره وتصنيعه على نطاق تجاري لتلبية إحتياجات السوق المحلي والتصدير للمنطقة الأفريقية والعربية مستقبلا.