الرئيس السيسي ونظيره الطاجيكى يشهدان مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الطاجيكي إمام علي رحمان، يشهدان مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الخميس، رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، وذلك بقصر الاتحادية.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف، حيث استعرض حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى للبلدين.