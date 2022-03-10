السيسى: تعزيز التنسيق فى مجال مكافحة الإرهاب مع طاجيكستان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العلاقات مع طاجيكستان شهدت تناميا خلال الأعوام الماضية في مختلف المجالات، مشيرا إلى الاتفاق على تعزيز التنسيق في المجال الأمني وتبادل الخبرات المعلومات بين البلدين، في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة كخطر عالمي بات يهدد معظم دول العالم.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الطاجيكي بقصر الاتحادية: "والنظر فى إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات تطوير الري وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والطاقة الكهرومائية والتعدين والزراعة والسياحة والصحة والتصنيع الدوائي