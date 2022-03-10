قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العلاقات مع طاجيكستان شهدت تناميا خلال الأعوام الماضية في مختلف المجالات، مشيرا إلى الاتفاق على تعزيز التنسيق في المجال الأمني وتبادل الخبرات المعلومات بين البلدين، في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة كخطر عالمي بات يهدد معظم دول العالم.
وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الطاجيكي بقصر الاتحادية: "والنظر فى إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات تطوير الري وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والطاقة الكهرومائية والتعدين والزراعة والسياحة والصحة والتصنيع الدوائي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى: تعزيز التنسيق فى مجال مكافحة الإرهاب مع طاجيكستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.