وزير النقل يترأس اجتماع الجمعية العمومية الثامن والسبعون لشركة الجسر العربي للملاحة...

وزير النقل المصري : الجسر العربي نموذج ناجح للشراكة العربية ، وتقوم بدور كبير في تعزيز التجارة البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الاسيوية الافريقية

<<< وزير النقل الاردني :

الانجاز المتميز الذي حققته الشركة قصة نجاح يجب الاستفاده منها

<<<وزير النقل العراقي :

الجسر العربي نموذج ناجح للترابط العربي بين الدول الثلاث الشركة نجحت في التغلب على كاف التحديات التي واجهتها

عقدت الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة اجتماعها الثامن والسبعون في القاهرة برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل المصري وبحضور كل من المهندس وجيه عزايزه - وزير النقل الاردني، والكابتن ناصر حسين - وزير النقل العراقي بالاضافة الى مجلس ادارة الشركة.

استعرضت الجمعية العمومية الميزانية العمومية ونتائج اعمال ونشاط الشركة خلال العام ٢٠٢١، حيث حققت الشركة نتائج ايجابية بالرغم من بيئة العمل الصعبة والمتغيرات والظروف والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، حيث اتخذت ادارة الشركة مجموعة من الاجراءات، ووضعت خطط عمل، واعتمدت سياسات جديدة للتكيف مع الظروف التي فرضتها هذه الجائحة العالمية، الامر الذي ساهم في الحفاظ على هذه الشراكة العربية المميزة.

حيث عملت ادارة الشركة على رفع معدلات الاركاب على بواخر الشركة من خلال التوسع وزيادة نشاط الشركة داخل السوق المصري والاردني، واعادة هيكلة العمولات الممنوحة للوكلاء، واطلاق خدمات جديدة وتطوير وتحديث الية عمل برامج حجز التذاكر من خلال المحفظة الالكترونية، وطرح منتجات جديدة واستقطاب فئه جديدة من المسافرين، وتقديم خدمات نقل تكاملية بالتعاون مع شركات النقل البري في الاردن ومصر، اضافة الى تنويع وزيادة مصادر دخل الشركة من خلال تأجيل القارب بابل، واستثمار السيولة المالية المتوفرة للشركة، وضبط المصاريف التشغيلية والادارية، وزيادة الايرادات المالية المحققة من استثمارات الشركة.

واكد وزير النقل المصري على عمق العلاقات التاريخية التي تربط جمهورية مصر العربية مع اشقائها في الاردن والعراق، كما اكد على اهمية التعاون المشترك بين البلدان الثلاث في مجالات النقل المختلفة، وان شركة الجسر العربي تمثل نموذجا ناجحا للشراكة العربية ، وتقوم بدور كبير في تعزيز التجارة البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الاسيوية الافريقية

كما أكد الوزير على ضرورة فتح أسواق جديدة ودراسة شراء مراكب جديدة سواء مراكب كروز او رورو لاستمرار تحقيق افضل النتائج و ان وزارة النقل تضع كافة امكانتها لاستمرار نجاح الشركة مشيراً الى ضرورة الاستعداد التام من قبل الشركة لموسم العمرة لاستمرا تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب وكذلك اهمية المحافظة على النتائج الايجابية التي حققتها الشركة ورفع تنافسية الخط البحري نويبع - العقبة، والاستمرار بنهج التطوير والتحديث، وتوفير كافة التسهيلات لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الثلاث، وبما يؤدي الى تحقيق الربط بين اسيا العربية وافريقيا العربية، مشيدا بالجهود المبذولة من ادارة الشركة ممثلة بمديرها العام ونائبيه وكافة العاملين بالشركة

ومن جانبه أكد وزير النقل الاردني على العلاقات المتميزه التي تربط بين الدول الثلاثه مقدماً الشكر لاعضاء مجلس الاداره على هذا الانجاز المتميز واصفا ماتحقق بأنه قصة نجاح يجب الاستفاده منها وان هذا النجاح يتطلب مزيدا من الجهود لاستمرا تقديم كافة الخدمات المميزة مع ضرورة فتح اسواق جديده و شراء مراكب سياحيه وتحديد النقاط التي تعمل بها

وفي السياق ذاته أشاد وزير النقل العراقي بما تمثله شركة الجسر العربي من نموذج ناجح للترابط العربي بين الدول الثلاث وعلى قدرة الشركة في التغلب على كاف التحديات التي واجهتها وتحقيق نتائج إيجابية مطالبا مجلس الاداره بالاستمرار في التطوير والدراسه لاستغلال زياده الايرادات في شراء السفن السياحيه مع فتح منافذ اخرى للشركه.