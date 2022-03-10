السفير المصري لدى ماليزيا يلتقي وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي

التقى السفير رجائي نصر، سفير جمهورية مصر العربية لدى ماليزيا، Mohamed Azmin Ali وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي، حيث تم التباحث خلال اللقاء حول سُبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلديّن.
هذا، وتطرق السفير المصري إلى المؤشرات الإيجابية في مجال التعاون التجاري بين البلديّن والمتعلقة بزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وماليزيا، مشيراً إلى قوة الدفع التي اكتسبتها العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد الاتصال الذي تم في شهر يونيو الماضي بين السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الماليزي السابق والذي تلته زيارة كل من وزير الخارجية ووزير الصناعات الزراعية الماليزييّن إلى مصر. كما أضاف السفير أنه عُقِد مؤخرًا اجتماعًا مع وزيرة الصناعات الزراعية الماليزية والذي تم خلاله الاتفاق على قيام الوزيرة الماليزية بزيارة مصر لبحث تفعيل مقترح التعاون لتكرير زيت النخيل في مصر وتصديره إلى دول الجوار.
ومن جانبه، أعرب الوزير الماليزي عن تطلعه إلى زيارة مصر في أقرب وقت والالتقاء بوزيرة التجارة والصناعة المصرية، مشيرًا إلى أنه يخطط لزيارة مصر منذ فترة ويرغب في تحقيق أكبر نتائج إيجابية ممكنة على مستوى العلاقات الثنائية من هذه الزيارة.
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