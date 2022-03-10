الرئيس السيسي: اتفقت مع رئيس طاجيكستان على تعزيز التعاون في المجال الأمني...

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ترحيبه بزيارة رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، ضيفًا عزيزًا على مصر، متمنيًا له إقامة طيبة ونتائج مثمرة خلال زايرته إلى مصر.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الطاجيكي بقصر الاتحادية، اليوم الخميس، إنه اتفق مع رئيس طاجيكستان على تعزيز التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.
وأوضح أن زيارة تعكس حرص البلدين على التشاور وتبادل الرؤى حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن المباحثات مع رئيس طاجيكستان تناولت القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: أكدنا الحرص على حشد جهود المجتمع الدولي لدعم قمة المناخ التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.
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