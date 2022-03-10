عاجل- رئيس طاجيكستان يدعو السيسى لزيارة بلاده

جدة - نرمين السيد - كما توجه خلال مؤتمر صحفى اليوم، بالشكر، إلى الرئيس على حفاوة الاستقبال، لافتا إلى أن بلاده تدعم جهود مصر لاستضافة قمة المناخ نهاية العام الجارى، مشيرا إلى أنه اتفق مع الرئيس السيسى على ضرورة التنسيق لإنهاء النزاعات فى منطقة الشرق الأوسط.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إمام على رحمان رئيس طاجيكستان بقصر الاتحادية، واستعرضا حرس الشرف وعزف السلام الجمهورى للبلدين.