يرويها والد البطل.. حكاية الشهيد عبد الله البهنسى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" حكاية الشهيد عبد الله البهنسى. واستشهد البهنسى يوم 6 ديسمبر الماضى خلال خدمته فى دولة مالى، ونقل إلى السنغال للحصول على الرعاية قبل وفاته بـ15 يوما، وأكد والده أنه كان مطيعا لأهله محبا لبلده وخادما لوطنه، واعتاد جبر خواطر جيرانه وأصدقائه وكان يجامل الجميع.

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