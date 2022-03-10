عاجل- رئيس طاجيكستان: اتفقنا على زيادة التعاون مع مصر فى الصناعة والصحة

جدة - نرمين السيد - وأضاف رحمان، خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، بقصر الاتحادية، أن جلسة المباحثات تناولت التعاون الثنائى بما يخدم مصالح البلدين، مؤكدًا أن الاتفاقيات الموقعة ترفع مستوى التعاون بين البلدين إلى آفاق كبيرة، كما أكدنا تطوير التعاون الشامل مع زيادة توسعة التعاون فى الصناعة والاستثمار والنقل والتعدين والسياحة وإنشاء المناطق الاقتصادية الحرة.

وتابع، أنه تم التنويه إلى أهمية تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين، وأعرب الطرفان عن أهمية تبادل الخبرات فى إنشاء المناطق الصناعية، والاستفادة من علماء البلدين فى إطار تبادل الخبرات بين المؤسسات العلمية، وتبادلنا وجهات النظر فى جميع القضايا الملحة.

وأوضح أنه تم التأكيد على ضرورة التعاون فى مكافحة الإرهاب الدولى الذى يهدد الأمن الإقليمى والعالمى، لافتا إلى أنه تم تسليط الضوء على الأوضاع المتعلقة بتغيير المناخ، موجها الشكر إلى مصر على دعمها للمبادرات العالمية المتعلقة بالمياه.