عاجل- الرئيس السيسى: اتفقنا مع  طاجيكستان على التعاون فى مكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس طاجيكستان، أن المباحثات بين البلدين تناولت القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأشار الرئيس السيسى إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون فى المجال الأمنى ومكافحة الإرهاب، وأكدنا الحرص الشديد على حشد جهود المجتمع الدولى لدعم قمة المناخ التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل.

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