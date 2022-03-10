جدة - نرمين السيد - ووقع مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة المصرية وطاجيكستان، كل من وزير الزراعة السيد القصير ووزير الزراعة فى طاجيكستان كريم زوده سادى. كما وقع وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحى ورئيس لجنة الشباب والرياضة رحمان زوده عبدالله مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين. وتم أيضا توقيع اتفاق تعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة التعليم فى طاجيكستان.. وقعها عن الجانب المصرى وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار وعن الجانب الطاجيكى وزير المعارف والعلم سعيد زاده رحيم. كما تم توقيع اتفاق الصداقة والتعاون بين محافظة جنوب سيناء بجمهورية مصر العربية وإقليم خاتلون بطاجيكستان وقعها وزير الخارجية سامح شكرى وعن الجانب الطاجيكى وزير الخارجية سراج الدين مهر الدين. ووقعت مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة دار الكتب والوثائق القومية بمصر ومكتبة طاجيكستان القومية ومعهد الآثار الخطية لدى هيئة رئاسة أكاديمية العلوم بطاجيكستان.. وقعها وزير الخارجية سامح شكرى ومن الجانب الطاجيكى وزير الخارجية سراج الدين مهر الدين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى ورئيس طاجيكستان يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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