عاجل- إلغاء التعاقد بالحصة للمعلمين.. الحكومة تحسم الجدل (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - ونفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء العمل بنظام التعاقد بالحصة للمعلمين بكافة المدارس والاكتفاء بالعمل بنظام التطوع فقط.
وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار أى قرارات بإلغاء العمل بنظام التعاقد بالحصة للمعلمين بكافة المدارس أو الاكتفاء بالعمل بنظام التطوع.
وشددت على استمرار العمل بنظام التعاقد بالحصة دون أى تغيير، وذلك طبقاً للشروط الواردة بالكتاب الدورى رقم 26 الصادر من الوزارة بتاريخ 20 سبتمبر 2021، كما أنه جارٍ الإعداد لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنوياً لمدة 5 سنوات، بإجمالى 150 ألف معلم جديد، وذلك لتلبية احتياجات تطوير التعليم على مستوى الجمهورية.
وفى سياق متصل، جار ٍالإعداد لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنوياً لمدة خمس سنوات، بإجمالى 150 ألف معلم جديد، لسد العجز فى المعلمين بصورة كلية، ويتم حالياً إعداد وتحديد المواصفات الفنية والتربوية لاختيار معلمين ذوى كفاءة بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وقد تم بالفعل حصر نسب العجز فى المعلمين فى كافة المدارس على مستوى الجمهورية، وكذلك تحديد نسب العجز فى كل مادة سواء أساسية أو أنشطة إضافة، وذلك لتيسير العمل على توزيع المعلمين بعد تعيينهم وفق ضوابط محكمة لسد العجز بشكل تدرجى، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز، وستشمل التعيينات العمل بالمدارس الحكومية الرسمية اللغات والعربى.
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