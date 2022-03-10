/684578/ختام-مسابقة-مستقبل-وطن-لأوائل-الطلبة-بمحافظة-الجيزة

شهدت محافظة الجيزة، ختام نهائيات مسابقة أوائل الطلبة على مستوى المحافظة والتي ينظمها حزب مستقبل وطن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة والدكتور خالد حجازي أمين التعليم والبحث العلمي بالمحافظة.

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وأسفرت منافسات المرحلة النهائية من المسابقة على مستوى المحافظة، عن فوز مدرسة عمرو بن العاص بمدينة الشيخ زايد بنهائي المرحلة الابتدائية بعد تغلبها على مدرسة بيبي بالاس الخاصة بالهرم، وفي المرحلة الاعدادية فازت مدرسة كفر قنديل بمركز أطفيح بعد تغلبها على مدرسة بهرمس بمركز منشأة القناطر، وعن المرحلة الثانوية فازت مدرسة الشيخة جواهر ببولاق الدكرور بالمباراة النهائية بعد تغلبها على مدرسة الدكتور عمر بالهرم، وتم منح الفرق المتأهلة للمرحلة النهائية بكل مرحلة جوائز مالية ودروع وشهادات تقدير.

مسابقة «مستقبل وطن» لأوائل الطلبة بمحافظة الجيزة

وكان من المقرر أن تتأهل المدارس الثلاثة الفائزة بالمركز الأول عن كل مرحلة تعليمية للدور النهائي لمسابقة أوائل الطلبة والذي تنظمه الأمانة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية، ولكن مع اللحظات الأخيرة لمسابقات الدور النهائي على مستوى المحافظة قرر المهندس أشرف رشاد أمين عام الحزب تأهل الفرق الستة لتمثل محافظة الجيزة بالمرحلة النهائية للمسابقة على مستوى الجمهورية، وسط فرحة كبيرة من الطلاب المتنافسين وأولياء أمورهم.

وشارك بمسابقة أوائل الطلبة على مستوى محافظة الجيزة ١٥٣٠ مدرسة و١٨ ألف طالب خلال المرحلة الأولى للمسابقة التي أقيمت على مستوى ٢١ مركز وقسم بالمحافظة، تأهل منهم ٦٣ مدرسة لخوض منافسات الدور قبل النهائي والتي أسفرت عن تأهل المدارس الست للدور النهائي وخوضهم لمنافسات المرحلة النهائية على مستوى الجمهورية بعد قرار المهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

وأكد النائب عادل ناصر، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، أن أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة أخذت على عاتقها تنظيم المسابقة التي ينفذها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بشكل يليق بمحافظة الجيزة وللجهود التي يبذلها الحزب في خدمة المجتمع في مختلف المجالات، مشيدًا بجهود الدولة المصرية في تطوير المنظومة التعليمية وفقًا لرؤية (مصر ٢٠٣٠) تحت القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه "أمين الحزب" الشكر لكلاً من النائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بمحافظة الجيزة والدكتور خالد حجازي أمين التعليم والبحث العلمي بالمحافظة وجميع قيادات وكوادر الحزب بالمحافظة، لما بذلوه من جهود كبيرة للخروج بالمسابقة في كافة مراحلها بشكل يليق بمحافظة الجيزة وبأهالي المحافظة.

ومن جانبه، نقل النائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أمين التنظيم بمحافظة الجيزة، تحية المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب لأهالي محافظة الجيزة ولمسئولي وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ولقيادات وكوادر الحزب بالمحافظة.

وأكد النائب عبد الوهاب خليل، أمين تنظيم الحزب بمحافظة الجيزة، أنه بلغة الأرقام نجد أن أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة دومًا سباقة وتحتل مراتب متقدمة في مختلف الفاعليات التي ينفذها الحزب على مستوى الجمهورية وذلك لجهود النائب عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظة وفريق عمل متكامل من كوادر الحزب بالمحافظة، موجهًا الشكر لمسئولي وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة لجهودهم الحثيثة في إنجاح المسابقة وخروجها لذلك المظهر المشرف لمحافظة الجيزة.

وشارك في احتفالية نهائي مسابقة أوائل الطلبة بمحافظة الجيزة كلاً من النائبة صبورة السيد الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، النائبة هند رشاد أمينة إعلام الحزب بالمحافظة، النائب عمرو القطامي أمين المجالس المحلية، النائب محمد سلطان أمين العلاقات العامة، النائب أحمد الشراني أمين العمال والفلاحين، النائب علاء ناجي عضو مجلس النواب، والنائب عمرو القماطي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور هشام وهبه أمين التدريب والتثقيف بالمحافظة، فضلًا عن أمناء الحزب بمراكز وأقسام المحافظة وأولياء أمور المتسابقين.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال اطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات التي ترفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتساهم في تحقيق التنمية الشاملة.