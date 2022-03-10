مسلسلات شهر رمضان 2022 .. طرح بوسترات مسلسل مين قال

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ينتظر الجمهور والمشاهدين مسلسلات شهر رمضان 2022 والتي تشهد منافسة قوية وتنوع كبير بين النجوم وعودة لفنانين بعد غياب عبر شاشات القنوات الفضائية والمنصات الرقمية.

دوت الخليج يكشف تفاصيل مسلسلات شهر رمضان 2022

مسلسل مين قال

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل مين قال الذي تتولى إخراجه نادين خان البوسترات الأولية للعمل المقرر عرضه ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022 .

وتصدر بوسترات مسلسل مين قال الفنان جمال سليمان وأحمد داش ونادين وديانا هشام، ويشاركهم في بطولة العمل الفنان جمال عبد الناصر، وآخرين من النجوم والمسلسل من تأليف مريم نعوم ، وسيناريو مجدي أمين، وإخراج نادين خان.

مسلسلات شهر رمضان 2022

يتولى إنتاج مسلسل مين قال لـ جمال سليمان شركة E producers لـ محمد عبد الصمد وعبد الله أبو الفتوح، والمقرر عرضه عبر شاشة قناة "MBC مصر" الفضائية ومنصة "شاهد VIP" الرقمية.

وظهر على بوسترات المسلسل الأولية الطابع الكوميدي اللايت وتدور أحداثه في 15 حلقة ، وذلك حول وجهات نظر جيل الشباب والذي يتراوح سنهم بين 17 و18 عام، ويطرح مسلسل مين قال العديد من القضايا التي تؤثر على الجيل الحالي وعائلتهم مثل التعليم والسوشيال ميديا واختلاف وجهات النظر.

تفاصيل مسلسل مين قال

مسلسل مين قال المقرر عرضه عبر شاشة قناة mbc مصر ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، من كتابة ورشة سرد ، والتي ترأسها الكتابة مريم ناعوم .

يذكر أن آخر أعمال المخرجة نادين خان التي تتولى مسلسل مين قال، كان فيلم أبو صدام الذي عرض لأول مرة عالميًا ضمن الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكان الفيلم بطولة محمد ممدوح وأحمد داش، والتأليف لـ محمود عزت، وشهد الفيلم مشاركة عدد من ضيوف الشرف مثل سيد رجب، وعلي قاسم، وعلي الطيب، وهديل حسن، وزينة منصور.

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وكان قد تم إلغاء عرض الفيلم من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية قبل أيام وكانت أحداثه تدور حول شخصية سائق عربة نقل يمر بالعديد من الأزمات سواء على مستوى العمل أو على المستوى العائلي، ويرافقه التباع الخاص به خلال طريق العلمين وهو أحمد داش ويمران ببعض المشاكل التي تؤثر عليهما.