هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها بفستان مكشوف.. الجمهور:عروسة مارس «صور»

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نشرت الفنانة هيفاء وهبي مجموعة من الصور الخاصة بها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وكان ذلك إحتفالا بعيد ميلادها الـ 50 وظهرت بإطلالة مثيرة أثارت الجدل.

دوت الخليج يرصد لكم صور الفنانة هيفاء وهبي من عيد ميلادها وذلك خلال السطور القادمة.

هيفاء بإطلالة مثيرة في عيد ميلادها

ظهرت هيفاء وهبي في صور الإحتفال بعيد ميلادها، بفستان مثير وقد أثار الجدل حوله بشكل كبير عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وانقسمت التعليقات بين المعجب بالإطلالة وبين المهاجم لها.

معلومات عن هيفاء وهبي

ولدت هيفاء يوم 10 مارس 1972 وهي مغنية وممثلة وفنانة استعراضية لبنانية مصرية، حصلت خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الإستعراضيات. أصدرت عدد من الألبومات الغنائية وعدد من الأغاني المصورة فيديو كليب. حازت على رقم 49 من قائمة أكثر 99 «النساء المرغوبات» حسب موقع AskMen.com، وظهرت في لائحة أجمل النساء في مجلة بيبول الأمريكية.

وتم اختيارها كملكة جمال جنوب لبنان في عام 1991 وهي في سن الثامنة عشرة، وحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 1992، لكن اللقب سحب منها بسبب مخالفتها قوانين المسابقة حيث كانت متزوجة وأم. وبدأت حياتها كعارضة أزياء وشاركت أيضاً كمودل في عدة فيديو كليبات وأعلانات تلفزيونية، ثم عملت كمذيعة في شبكة راديو وتلفزيون العرب عام 1999، وقدمت أولى ألبوماتها الغنائية في 2001 وقدمت العديد من الألبومات الغنائية وأحيت عدة حفلات في العديد من الدول العربية.

دخول هيفاء عالم التمثيل

دخلت مجال التمثيل كضيفة شرف في فيلم بحر النجوم عام 2008 وفي عام 2009 اختيرت لبطولة فيلم دكان شحاتة الذي أخرجه المصري خالد يوسف استمرت بالتمثيل ايضًا وقدمت عدد من الأعمال مثل : فيلم حلاوة روح ومسلسل كلام على ورق ومريم والحرباية.

فيلم دكان شحاتة

وتدور أحداث الفيلم في بداية الثمانينات حول شحاتة وعائلته الفقيرة من الصعيد حيث تبدأ القصة برجل يدعى حجاج “محمود حميدة” والذي يأخذ زوجته إلى الصعيد لتلد له الطفل شحاتة “عمرو سعد” وتفارق الحياة بعد الولادة.