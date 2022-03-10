/684571/أبرزها--الفتنة-الرياضية-أسوأ-من-الطائفية-الأهلي-والزمالك-أخوات--10-تصريحات-نارية-أطلقها-مرتضى-منصور

أقام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إجتماع أمس مع مجاس إداراة النادي بعد قرار الأستقالة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أبرز 10 تصريحات لمرتضي منصور

وقال مرتضي منصور:" حقي هاخده بالقانون والشرع مش بالوقفات والهاشتاج".

وأستكمل:”مش هقبل بالتجاوزات وانا مش فوق القانون.

ووأصل:"بعد مباريات الزمالك القادمة هنفتح ملف التجديد وإللي مش عايز يجدد هنعملوا تكريم مش زي الأهلي إللي شتم رمضان صبحي

وتابع:" النادي الأهلي نادي عريق مش عايزين شتيمة ولا قلة أدب شجع فريقك بحب".

وأردف:”:"بقول لجماهير الزمالك أوعي ترد الشتيمة بشتيمة والأهلي مش محمود الخطيب الأهلي تاريخ.

ووأصل:”جماهير الأهلي محترمة ولكن العيال دول الإخوان مخططين لهم كويس لاستفزازي”.

وتابع:”الفتنة الرياضية أسوأ من الطائفية الأهلي والزمالك أخوات”.

تراجع مرتضي منصور

ووأصل:”اعتذاري عن الرئاسة كان للتفرغ وانا باخد حقي علشان ميتقالش أن مؤسسة رياضية بتضرب فى مؤسسة رياضية “.

وأستكمل:”المباراة القادمة مهم جدا يعتبر "عنق زجاجة".

وقال:” أنا حزين على شتيمة أحمد فتحي وشريف إكرامي فى الماتش الأخير وفين اللي مسمي نفسه الأسطورة”.

وأختتم مرتضي منصور حديثة:”أنا عايز من جمهور الزمالك هشتاج كلنا وراء الفريق يوم الجمعة”.

موقف الزمالك في ترتيب المجموعة بدوري الأبطال

يعاني الزمالك في بداية الموسم بدوري أبطال إفريقيا، بعد الخسارة من الوداد والتعادل في لقائي بترو أتلتيكو وسجرادا الأنجولي، ليمتلك نقطيتين فقط في جعبته.

يتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة في المركز الثالث برصيد نقطيتن، فيما يتصدر بترو أتليتيكو ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، والوداد المغربي في الوصافة برصيد 6 نقاط.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والوداد المغربي

ويتكون طاقم التحكيم من بورندي بقيادة: باسيفيك نيمانا حكم ساحة، و إيميري نيونجابو مساعد أول، وباسكال نديمنزيجو مساعد ثاني، و جورجيه جاتوجاتو حكم رابع.

ويراقب المباراة جمال سالم من ليبيا، والمنسق العام أمين محمد ديجاما من چيبوتي، والمنسق الأمني هشام محمد أحمد من السودان، والمنسق الإعلامي محمد ثابت من مصر، ومنسق كوڤيد ١٩ هاني الشهيدي من مصر.