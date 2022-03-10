/684567/النائب-هشام-حسين-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-فوضي-ارتفاع-الأسعار-وغياب-الرقابة-علي-الأسواق
تقدم النائب هشام حسين أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوي، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلي الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن فوضى ارتفاع أسعار السلع خلال الأيام الأخيرة وغياب الرقابة علي الأسواق.
دوت الخليج
وقال حسين في طلب الإحاطة : شهدت الأيام الأخيرة، حالة من الفوضى في أسعار مختلف السلع بالأسواق، حيث قرر عدد من التجار زيادة أسعار السلع بشكل استباقي لما يشهده العالم حاليا من موجة ارتفاع في الأسعار نتيجة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
هشام حسين يتقدم بطلب إحاطة بشأن فوضي ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة علي الأسواق
وأضاف أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب: رغم ارتفاع الأسعار العالمية في بعض السلع مثل القمح والمواد البترولية، إلا أن أثر ذلك الارتفاع في الأسعار العالمية من المفترض ألا يصل إلي السوق المصرى حاليا، نظرا لأن السلع الموجودة حاليا بالسوق لا تخضع للأسعار الجديدة باعتبارها سلع من الشحنات السابقة، وأن الشحنات الجديدة من تلك السلع، هى التى يمكن رفع أسعارها.
وتابع النائب هشام حسين: ما يشهده السوق المصرى حاليا من ارتفاع في مختلف السلع من خبز وسلع غذائية وغيرها من السلع، دون مبرر، يؤكد غياب الرقابة علي الأسواق وترك المواطنين فريسة أمام جشع بعض التجار.
وطالب حسين، بضرورة توضيح خطة الحكومة بشأن فوضى ارتفاع أسعار السلع خلال الأيام الأخيرة وغياب الرقابة علي الأسواق.
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