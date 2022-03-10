مسلسلات شهر رمضان 2022 .. قنوات عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2

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بدأت شركات الإنتاج والقنوات الفضائية في الترويج لمسلسلات شهر رمضان 2022 ، ومنها مسلسل في بيتنا روبوت 2 الذي يعود به الفنان هشام جمال وليلى أحمد زاهر بعد نجاح الموسم الأول منه.

دوت الخليج تكشف تفاصيل مسلسلات شهر رمضان 2022

مسلسل في بيتنا روبوت

روج الفنان هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر والفنان عمرو وهبة لمسلسهم الجديد المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني المقبل لعام 2022.

ويضم مسلسل فى بيتنا روبوت 2 في بطولته كلا من عمرو وهبة وليلى زاهر، وشيماء سيف، وهشام جمال حيث تصدروا البوستر الدعائى المبدئي للمسلسل الذي طرحته الجهة المنتجة.

وظهر على البوستر الرسمي المبدئي للمسلسل حالة من البهجة والكوميديا حيث جمع أبطال المسلسل الأربعة، ومن جانبها شاشة قناة الحياة الفضائية روجت للمسلسل الذي يعرض عبر شاشتها ونشرت بوسترات جديدة له.

مسلسلات شهر رمضان 2022

ومن جانبهما نشرا الثنائي هشام جمال وعمرو وهبة صورة البوستر المبدئي للمسلسل عبر صفحاتهما الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل "فيسبوك" وموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقا عليه: "في بيتنا روبوت ٢ .. على قناة الحياة في رمضان إن شاء الله".

وأضافا في تعليقهما: "تأليف: عمرو وهبة وإخراج: أسامة عرابي.. استنوا البوستر الرسمي اللي فيه كل الأبطال والإعلان قريب جدااا إن شاء الله ".

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ويواصل صناع وفريق عمل مسلسل في بيتنا روبوت تصوير المشاهد المتبقية من المسلسل حيث أوشكا على الانتهاء منه بعد تصوير استمر لحوالي ثلاثة أشهر، حيث كان قد بدأ التصوير به في شهر ديسمبر الماضي، وخلال أيام يدخل العمل في مرحلة المونتاج تمهيدًا لعرضه ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022.

ومن جانبها طرحت منصة watch it واتش ات الرقمية، البوستر الدعائي الأول لمسلسل في بيتنا روبوت 2 والبوسترات الفردية لأبطال العمل تمهيدًا لعرض المسلسل على منصتها الرقمية، والعمل يعد إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة روزناما التي يملكها الفنان والمنتج هشام جمال.