/684562/موسى-سام-ومولوتوف-يقدمان-أغنية-راب-غطي-وشك-في-مسلسل-منورة-بأهلها

تعاون مغني الراب موسى سام ومغني الراب مولوتوف في أغنية بعنوان «غطي وشك» في مسلسل «منورة بأهلها» الذي يعرض خلال هذه الأيام والذي حظى بشعبية كبيرة بعد عرض الحلقات الأولى منه.

دوت الخليج يرصد لكم أغنية «غطي وشك» من غناء موسى سام ومولوتوف وذلك خلال السطور القادمة.

موسى سام ومولوتوف في «غطي وشك»

من المتوقع أن تحظى الأغنية بإقبال كبير من قبل محبي موسى سام ومولوتوف، نظرا لشعبيتهم الواسعة، وقد أعلنت الصفحة الرسمية للراب على انستجرام «راب سين» عن ذلك وقالت: عاون جديد يجمع موسى سام مع مولوتوف بعنوان غطي وشك من مسلسل منورة باهلها بطولة الفنان باسم سمرة.

مسلسل منورة بأهلها على شاهد VIP

ومن الجدير بالذكر، أن دور أحمد السعدني وكيل النيابة في مسلسل بنورة بأهلها، الذي يحقق في جريمة قتل المصور مُهاب الذي يُقدمه محمد حاتم، والذي سبق وصوره من قبل، وبعد فشل النيابة في الوصول لهوية المجني عليه، يقرر آدم وكيل النيابة أن يذهب إلى المنصورة لاحضار والدة القتيل لتتعرف عليه، ولكنها تذهب إلى المشرحة وتنفي أنه ابنها، فتتأيد الجريمة ضد مجهول.

قصة مسلسل منورة بأهلها

ويحكي مسلسل منورة بأهلها قصة جريمة قتل المصور مُهاب الذي ترك المنصورة ليواصل رحلة الوصول لحلمه في القاهرة، ولديه موهبة خاصة، وذلك خلال 10 حلقات يتم عرضهم على منصة شاهد VIP، يتمتعون بالتشويق والإثارة والغموض، والمسلسل من إخراج يسري نصر الله، وتأليف أمين راضي، وتضم بطولة المسلسل كل من ليلى علوي، باسم سمرة، محمد حاتم، غادة عادل، أحمد السعدني، ناهد السباعي وعباس أبو الحسن.

أغنية «القوة» لـ موسى وجلبة

حققت أغنية «القوة» الشهيرة بـ «الحصاب عطلانة على ايه» نجاح كبير والتي تم تداولها بعد غناء موسى جزء منها في إحدى حفلاته قبل إصدارها رسميا على قناتة الرسمية بـ يويتوب.

وتم تداولها على السوشيال ميديا، وانتظرها الجمهور المحب لـ موسى وقد اقتربت من المليون مشاهدة، ومن المتوقع أن تحقق نجاحًا كبيرًا خلال الأيام القادمة.