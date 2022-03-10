/684557/روسيا-العملية-العسكرية-الروسية-فى-أوكرانيا-ستجرى-وفق-الخطة-المقررة

ألقى وزير الخارجية الروسية لافروف، كلمة اليوم الأربعاء، فى مؤتمر صحفى، قائلا أن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا سوف تجرى وفق للخطة المقررة.

دوت الخليج

كلمة وزير خارجية روسيا اليوم الخميس

وأكد وزير خارجية روسيا، فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس، أن روسيا سوف تخرج قوية من تلك الأزمة ولن تعتمد على الغرب فى أى شيء، قائلا: روسيا سوف تستقل على كافة الأصعدة.

وتابع لافروف، أن روسيا لا تخطط للهجوم على اى دولة، مؤكدا أن روسيا تريد استمرار الحوار مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن مستشفى الأطفال فى ماريوبول كانت تحت سيطرة متشددين وخاليا من المرضى

وأعلن وزير الخارجية الروسية، أن بوتين لن يرفض الاجتماع مع زيلينسكى لكن بشروط محددة ، مؤكدا أن روسيا تدعم أى محاولة من أجل الوصول إلى تسوية الأزمة مع أوكرانيا.

كما أضاف أنه تم الاتفاق على أهمية الاجراءات الإانسانية لحماية المدنيين.

ووجه وزير الخارجية الروسية، اتهام للاتحاد الأوروبى بانتهاك كافة المبادئ بإرساله أسلحة إلى أوكرانيا، مؤكدا أن الغرب يتصرف بشكل خطير وأن الدول الغربية هى من ارغمت اوكرانيا على الدخول فى هذا الصراع.

الاجتماع الثلاثى اليوم الخميس بين روسيا وأوكرانيا وتركيا

جدير بالذكر، أن وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف، كان قد وصل صباح اليوم فى مقر انعقاد اجتماع القمة اليوم الخميس مع نظيرة الأوكرانى دميترو أيفانوفيج كوليبا فى أنطاليا الأوكرانية، ويعد هذا الاجتماع الثلاثى بين وزكراء خارجية روسيا واوكرانيا وتركيا هو لقاء مرتقب، وذلك لأنه الأول من نوعه من بداية العملية العسكرية فى كييف والتى بدأت فى 24 فبراير الماضى.