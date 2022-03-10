/684565/الحكومة-تنفي-إلغاء-العمل-بنظام-التعاقد-بالحصة-للمعلمين-بكافة-المدارس

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء العمل بنظام التعاقد بالحصة للمعلمين بكافة المدارس والاكتفاء بالعمل بنظام التطوع فقط، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار أي قرارات بإلغاء العمل بنظام التعاقد بالحصة للمعلمين بكافة المدارس أو الاكتفاء بالعمل بنظام التطوع، مُشددةً على استمرار العمل بنظام التعاقد بالحصة دون أي تغيير، وذلك طبقاً للشروط الواردة بالكتاب الدوري رقم 26 الصادر من الوزارة بتاريخ 20 سبتمبر 2021، كما أنه جارٍ الإعداد لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنوياً لمدة 5 سنوات، بإجمالي 150 ألف معلم جديد، وذلك لتلبية احتياجات تطوير التعليم على مستوى الجمهورية.

دوت الخليج

الحكومة تنفي إلغاء العمل بنظام التعاقد بالحصة للمعلمين بكافة المدارس

وفي سياق متصل، جار ٍالإعداد لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنوياً لمدة خمس سنوات، بإجمالي 150 ألف معلم جديد، وذلك لسد العجز في المعلمين بصورة كلية، ويتم حالياً إعداد وتحديد المواصفات الفنية والتربوية لاختيار معلمين ذوي كفاءة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقد تم بالفعل حصر نسب العجز في المعلمين في كافة المدارس على مستوى الجمهورية، وكذلك تحديد نسب العجز في كل مادة سواء أساسية أو أنشطة إضافة، وذلك لتيسير العمل على توزيع المعلمين بعد تعيينهم وفق ضوابط محكمة لسد العجز بشكل تدرجي، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز، وستشمل التعيينات العمل بالمدارس الحكومية الرسمية اللغات والعربي.

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