/684563/وزير-التعليم-بداية-من-سبتمبر-المقبل-تابلت-الثانوية-العامة-من-إنتاج-مصنع-سامسونجالعالمية-فى-مصر

خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى جهود الوزارة فى التوسع فى استخدام أحدث التقنيات ومضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.

دوت الخليج

وزير التعليم: بداية من سبتمبر المقبل ..«تابلت» الثانوية العامة من إنتاج مصنع «سامسونج»العالمية فى مصر

وأوضح الوزير أنه اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل ستكون كافة أجهزة "التابلت" التى سيتم توزيعها على الطلاب الثانوية العامة من إنتاج مصنع شركة "سامسونج" العالمية بمصر، مؤكداً أن ذلك يُعد ميزة كبيرة جداً.

ولفت الدكتور طارق شوقي خلال الاجتماع إلى الاتفاق الذى تم توقيعه مؤخراً لتصنيع الشاشات التفاعلية، وذلك بالتعاون بين كل من الهيئة العربية للتصنيع وشركة "بروميثيان" الإنجليزية، وشركة "Si Vision Technologies"، وذلك لتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم بأحدث أنواع الشاشات التفاعلية. يذكر أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وإيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين في التحويل للجامعات المصرية، مراعاةً للظروف الاستثنائية التي تواجهها دولة أوكرانيا حاليا، وحرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب، وتنفيذا لهذه التوجيهات، ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، النتائج التي انتهت إليها اللجنة التي شكلها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بقرار وزاري، من مسئولي القطاعات والمجالس المعنية بالوزارة؛ لدراسة آليات تنفيذ التوجيه الرئاسي، ودراسة كافة الجوانب التعليمية والقانونية المتعلقة بهذا الشأن.