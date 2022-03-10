/684490/عماد-الدين-حسين-يكشف-سبب-اعتذار-نيويورك-تايمز-للقراء

قال النائب عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إن الغرب كان دائما يتحدث على المصداقية والمهنية في نشر الأخبار ولكن بعد الحرب الروسية الأوكرانية ظهر عكس ذلك تماما من إشاعة أخبار كاذبة وغير صحيحة.

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وأضاف حسين خلال حواره التليفزيوني في برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسي، المذاع على قناة "القاهرة والناس" الفضائية، أن صحيفة نيويورك تايمز عام 2003 بعد أنتهاء الغزو الأمريكي للعراق، قامت بعمل صفحة كاملة تعتذر فيها للقراء، وقالوا "نحن أخطأنا خطأ كبيرا في حق المهنة، كان ينبغي علينا أن نتحقق تحققا كاملا من مسألة أسلحة الدمار الشامل وكان من المفترض نلح ونصر ونقوم بمسألة المسئولين ونتحقق من ذلك ونصل إلى الحقيقة، ولكن نحن غيبنا وأنساقنا وراء كلام جورج بوش وعصابته المحافظين الجدد ونحن في خطر، ونحن نعتذر إلى القراء بسبب وقوعنا في هذا الخطأ.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة السابقة أن هناك دبابة عسكرية روسي تقوم بدهس سيارة ملاكي لأحد مواطنين دولة أوكرانيا، ولكن بعد تحقق من تلك الفيديو ظهر أن تلك الفيديو قديم جدا وليس له علاقة بالحرب الحالية.

نيويورك تايمز تعتذر للقراء

وأشار إلى أن في الوقت السابق كان البحث عن أي معلومة يستغرق وقتا طويلا حتي تجد تلك المعلومة ولكن في وقتنا الحالي أصبح كل شيئا سهلا وبضغطة زر واحدة تستطيع الحصول على أي معلومة في غضون ثواني قليلة.