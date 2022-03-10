وزير التعليم: بداية من سبتمبر المقبل ..”تابلت” الثانوية العامة من إنتاج مصنع...

خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى جهود الوزارة فى التوسع فى استخدام أحدث التقنيات ومضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.

وأوضح الوزير أنه اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل ستكون كافة أجهزة "التابلت" التى سيتم توزيعها على الطلاب الثانوية العامة من إنتاج مصنع شركة "سامسونج" العالمية بمصر، مؤكداً أن ذلك يُعد ميزة كبيرة جداً.

ولفت الدكتور طارق شوقي خلال الاجتماع إلى الاتفاق الذى تم توقيعه مؤخراً لتصنيع الشاشات التفاعلية، وذلك بالتعاون بين كل من الهيئة العربية للتصنيع وشركة "بروميثيان" الإنجليزية، وشركة "Si Vision Technologies"، وذلك لتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم بأحدث أنواع الشاشات التفاعلية.