بمناسبة اليوم العالمي للكلى.. هيئة الدواء المصرية تحذر من خطورة الإفراط في...

حذرت هيئة الدواء المصرية من خطورة الإفراط في تناول المسكنات؛ لما تسببه من أضرار صحية بالغة، مثل: تدهور وظائف الكلى، وأهابت الهيئة المواطنين بضرورة استخدام المسكنات كما هو موصوف، وبأقل جرعة ممكنة، لأقصر فترة زمنية ممكنة، مع ضرورة استشارة مقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة قبل تناولها. ​

كما حذرت من استخدام المسكنات – التي لا تستلزم وصفة طبية – لمدة أكثر من ١٠ أيام للألم أو لمدة ٣ أيام للحمى، وأكدت ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي في حال استمرار الألم أو الحمى لمدة أطول.​

وأشارت الهيئة إلى ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول المسكنات من قبل المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ٦٥ عاما، أو المرضى الذين يتناولون الأدوية المدرة للبول بالإضافة إلى المرضى الذين يعانون من أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكبد. ​

وأضافت الهيئة أنه يجب زيادة كمية السوائل التي يتم تناولها يومياً لتصبح من ستة لثمانية أكواب عند تناول المسكنات، وقراءة التعليمات المدونة في نشرة المستحضر.​

وترحب الهيئة بجميع الاستفسارات والاستشارات الدوائية عن المستحضرات الصيدلية من مقدمي الرعاية الصحية وجميع المواطنين عبر الموقع الرسمي للهيئة https://tinyurl.com/drugconsultation ​