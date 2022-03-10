التموين: توريد 4.5 مليون طن قصب سكر حتى الآن

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالى قصب السكر المورد لشركة السكر للصناعات التكاملية خلال موسم التوريد الحالى بلغ 4.549 مليون طن، أنتجت نحو 473 ألفا و483 طن سكر حتى الآن.





ووجه وزير التموين ‏والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد ‏مستحقات الموردين. يشار إلى أن موسم توريد قصب السكر بدأ منذ 28 ديسمبر الماضى ويستمر حتى آخر أبريل المقبل، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد خلال الموسم الحالى 8.1 مليون طن قصب لإنتاج 874 ألفا و851 طن سكر. وقررت الوزارة رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالى؛ ليبلغ 810 جنيهات للطن مقابل 720 جنيها فى الموسم الماضى.

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