الخارجية: مصر ترحب بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية لمواجهة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - أعرب الوزير المفوض محمد فؤاد، مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولى بوزارة الخارجية، عن ترحيب مصر بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لمجابهة التهديدات الإرهابية المتنامية بالقارة.





جاء ذلك خلال مشاركة مصر، فى إطار عضويتها فى التحالف الدولى ضد تنظيم داعش، فى الاجتماع الأول للمجموعة الفرعية الخاصة بإفريقيا التابعة للتحالف، والذى عقد على مدار يومين بروما.

وذكرت وزارة الخارجية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم الخميس، أن الاجتماع يأتى اتصالا باهتمام التحالف بتعزيز جهود مجابهة أذرع تنظيم داعش التى تنامت أنشطتها فى مناطق مختلفة من إفريقيا خلال الفترة الأخيرة، حيث شهد مشاركة واسعة من جانب الدول الإفريقية وشركاء التعاون الفنى من أعضاء التحالف، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية.

وأكد مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولى بوزارة الخارجية خلال مشاركته فى الاجتماع على أهمية احترام مبدأ الملكية الوطنية لبرامج مكافحة الإرهاب المطبقة فى الدول الإفريقية، وهو ما يتعين معه أن تتسق أوجه الدعم الفنى المقدم من الشركاء مع أهداف وأولويات تلك البرامج على نحو يساعد على تنفيذها.

واستعرض أهم برامج المساعدات الفنية المقدمة من الجهات المصرية المعنية فى هذا الصدد، وفى مقدمتها تلك المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع وزارتى الدفاع والداخلية لتعزيز قدرات الدول الإفريقية فى مجالات مكافحة الإرهاب، حيث شارك متدربون من 34 دولة إفريقية فى الدورات التى عقدت فى هذا الشأن خلال عام 2021.

وسلط الضوء على البرامج التدريبية التى قام بتنظيمها مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام خلال عام 2021 وشارك فيها خبراء من 24 دولة إفريقية، وذلك فى موضوعات مكافحة الفكر المتطرف المؤدى إلى الإرهاب، وتحصين المجتمع من التطرف، وإعادة التأهيل والإدماج.

وأبرز كذلك الدور المتميز الذى تضطلع به المؤسسات الدينية، خاصة الأزهر الشريف ودار الإفتاء، لدحض الخطاب المتطرف والتعريف بصحيح الدين، خاصة من خلال مرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف الذى يقوم برصد الفتاوى المنحرفة وتفنيدها باستخدام الأدلة الشرعية، وينشر اصداراته على شبكة الإنترنت بـ13 لغة، كما يقوم بتنظيم حملات توعوية لنشر صحيح الدين والترويج للفكر الوسطى المعتدل.

وتناول الاجتماع تقييم التهديدات الإرهابية التى تتعرض لها الدول الإفريقية، وكيفية تعزيز التنسيق بين الآليات والمبادرات القائمة المعنية بمكافحة الإرهاب فى إفريقيا، وسبل مواءمة برامج الدعم الفنى المقدمة من الشركاء فى مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف والوقاية منهما مع أولويات واحتياجات الدول الإفريقية المعنية، بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى مجموعات العمل الأخرى التابعة للتحالف لتعزيز دور مجموعة العمل الخاصة بأفريقيا فى مواجهة خطر الإرهاب بالقارة.