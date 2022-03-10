اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى تتفقد مطار بورسعيد الدولى (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرت اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى جولة تفقدية لمطار بورسعيد الدولى، وذلك فى إطار الجولات التفقدية التى تقوم بها اللجنة وفقا لتوجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بمتابعة وتقييم الوضع الأمنى والصحى والبيئى بالمطارات المصرية بصورة دائمة.





بدأت اللجنة جولتها بتفقد مبنى الركاب وصالتى السفر والوصول ومنافذ الأسواق الحرة وكاونترات الجوازات بالمبنى، وتم الإطلاع على كل الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية وخاصة عمليات التعقيم التى تتم بشكل مستمر والمطبقة داخل صالات السفر والوصول بالمطار، وكذلك إجراءات تعقيم الحقائب على السيور والتأكد من تطبيق أعلى المعايير الموصى بها من قبل منظمات الصحة والطيران الدولية. كما زارت اللجنة برج المراقبة الجوية والجمارك ومكتب الحجر الصحى والحماية المدنية وموقع سيارات الإسعاف وغرفة العزل وهنجر شركة الخدمات البترولية والمبنى الإدارى الخاص بها ومبنى الأرصاد الجوية وصالة كبار الزوار بالمطار. كما تابع الطيار منتصر مناع حركة التشغيل بالمطار والتى تعتمد بشكل رئيسى على الطائرات الخاصة وطائرات الخدمات البترولية.

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