/684555/مقتل-شاب-في-مشاجرة- بسبب-خلافات-مالية-في-الدقهلية

دوت الخليج

بدأت الواقعة بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين، بوصول إسلام أشرف أحمد عثمان، 27 سنة - عامل، مصابًا بطلق ناري من الجانب الأيمن، أحدث فتحتي دخول من الظهر وخروج من البطن، ادعاء تعدٍ من آخرين.

ضباط مباحث المركز انتقلوا لمكان البلاغ

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبسؤال المصاب ومرافقه “عمه”، ويدعى الخطيب أحمد عثمان علي، 42 سنة - عامل، اتهما محمود إ. م. إ، 28 سنة - عاطل، بإطلاق عيارًا ناريًا من سلاح بحوزته، أحدث إصابته، وذلك حال تقابلهما على الطريق الفرعي الشعالة السنبلاوين، وعللا ذلك بحدوث مشادة كلامية بين الطرفين، بسبب خلافات مالية بينهما.

لفظ الشاب أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته

وفي اليوم التالي للحادث، لفظ الشاب أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5541 لسنة 2022 جنح السنبلاوين، وجار استكمال التحقيقات والعرض على جهات التحقيق المعنية.