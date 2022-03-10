/684553/إنطلاق-فعاليات-اليوم-العلمي-حول-طرق-علاج-اورام-الكبد-بأورام-طنطا

انطلقت صباح اليوم الخميس فعاليات اليوم العلمي ، حول طرق العلاج المختلفة لعلاج أورام الكبد ، وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز أورام طنطا ، وبحضور استشاريو أمراض الأورام بمركز أورام طنطا وجامعة طنطا.

دوت الخليج وقال الدكتور حسام الاشطوخي ، استشارى علاج الأورام ورئيس المؤتمر ، أن ذلك يأتي بالتزامن مع انطلاق المبادرة الرئاسية التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتوفير العلاجات الحديثة والموجهه ، لعلاج مرضى أورام الكبد. مركز أورام طنطا يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور اسلام صبرى مدير مركز أورام طنطا ، و بحضور الدكتورة مها خلف نائب مدير المركز، و الدكتور أحمد الصاوى نائب مدير المركز، والدكتورة وسام عبد المجيد نائب مدير المركز.

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