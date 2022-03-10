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وفد «التنسيقية» يلتقي محافظ وشباب الأقصر لمناقشة مطالب الأهالي «صور»

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شارك وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمحافظة الأقصر في اللقاء الذي جمع المحافظ المستشار مصطفى ألهم، واللجنة المشكلة بقرار من لجنة المقترحات والشكاوي بمجلس النواب، والمكونة من النائبة غادة علي ومسؤولي المحافظة: السكرتير العام، التربية والتعليم، مبادرة حياة كريمة، هيئة الأبنية التعليمية، مسؤول مركز البحوث الزراعية، مسؤول مديرية الزراعة.

دوت الخليج 

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وفد «التنسيقية» يلتقي محافظ وشباب الأقصر لمناقشة مطالب الأهالي

جاء اللقاء لمعاينة قطعة أرض للتخصيص كمدرسة لأبناء القرية بناء على طلبات الأهالي، واستهل محافظ الأقصر حديثه بالإشادة بنواب التنسيقية ودورهم الفعال والملحوظ داخل المجلس وبين المواطنين، مشيدا بالتجربة وأثرها وثقة المواطنين بها، وتناول اللقاء الحديث عن الخطة الاستثمارية للمحافظة والفرص الواعدة بها وأوجه التعاون المستقبلية لخدمة المواطنين.

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وبعد اللقاء، تحرك وفد التنسيقية إلى قرية طفنيس المطاعنة بمركز إسنا مع لجنة المعاينة بحضور رئيس المدينة، للوقوف على أرض الواقع، وتم رفع تقرير بالتوصية بصلاحية الأرض للتوسع في بناء مدرسة إعدادي لأبناء القرية لعرضها على المجلس، ثم انتقل وفد التنسيقية إلى مجلس عرفي بديوان العمدة كمال، ضم كبار مشايخ القرى وشبابها للتعرف على مشاكلهم والاستماع إلى طلباتهم ودراستها.

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واختتم وفد التنسيقية جولاتهم بلقاء أبناء المحافظة في مركز شباب الاتحاد بالأقصر، بحضور وفد من الشباب ومجلس إدارة النادي، لمعاينة طلبات المركز والوحدة الصحية بناء على دعوة الأهالي للاستماع إلى مقترحاتهم وتلقي طلباتهم ودراستها .

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ضم وفد التنسيقية كلا من: غادة علي، عضو مجلس النواب، وعمرو عبدالمتعال وأحمد جبر ومحمد عبدالمنعم، أعضاء التنسيقية من محافظة الأقصر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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