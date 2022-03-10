/684550/أول-رد-من-هند-صبري-بعد-ظهورها-ببدلة-رقص-في-البحث-عن-علا

حرصت الفنانة هند صبري أن تعلق على الانتقادات التي وجهت لها ولصناع مسلسلها الأخير "البحث عن علا" الذي عرض عبر منصة نتفليكس الرقمية.

دوت الخليج يكشف رد هند صبري على ارتدائها بدلة رقص

ارتداء هند صبري بدلة رقص

علقت الفنانة هند صبري على ارتدائها بدلة رقص خلال أحداث مسلسل "البحث عن علا" وقالت في لقاء تلفزيوني لها عبر برنامج ET بالعربي : "بعض الناس حاولوا تضخيم الانتقاد بشكل كبير".

وتابعت هند صبري قائلة: "وكان واضحا أنه انتقاد غير بريء وهناك من يقف خلفه، لكن محاولتهم لم تنجح.. ولا أعتقد أن أي شخص شاهد المشهد تضايق منه أو من تلك الحلقة".

هند صبري البحث عن علا

واستكملت كلامها: "وأنا عندي احترام شديد لمهنتي وللفن والرقص الشرقي والفنانة دينا التي صورت معنا المشهد، والفستان كان عاديا جدا، وأنا لا أحب الدخول في نقاشات لها علاقة بهذا الموضوع".

ويشار أن الفنانة هند صبري كانت قد ظهرت خلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسلها "البحث عن علا" مرتدية بدلة رقص أثناء احتفالها بعيد ميلادها الأربعين حيث كانت إحدى أمنياتها خلال العمل أن ترتدي بدلة رقص وترقص شرقي.

حيث فاجأها وقتها أصدقاؤها وهم ندى موسى ومحمود الليثي، بوجود الفنانة والراقصة دينا كضيفة شرف خلال الأحداث لترقص معها وتحقق أمنيتها.

تصريحات هند صبري

وفي سياق آخر، كانت الفنانة هند صبري حلت ضيفة ببرنامج BMy Guest الذي عرض عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وتحدثت خلاله عن رأيها في دور الفنانة منى زكى ضمن فيلم أصحاب ولا أعز.

وأوضحت الفنانة هند صبري رأيها وقالت: "منى زكي ممثلة عظيمة وأراء الناس والشارع غير السوشيال ميديا، مش دة نبض الشارع الحقيقى.. والسوشيال ميديا عملت نوع من أنواع الوهم، والسوشيال ميديا بتغش في رأي العام".

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يذكر أن مسلسل "البحث عن علا" أعاد الفنانة هند صبري لتستكمل رحلة علا عبد الصبور التي قدمتها قبل 10 سنوات في مسلسل عايزة أتجوز، ودارت أحداث مسلسلها الجديد في ستة حلقات فقط بعد طلاقها من زوجها الذي جسد شخصيته الفنان هاني عادل.