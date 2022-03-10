/684549/محافظ-أسيوط-يتفقد-فعاليات-تطعيم-المواطنين-بلقاح-فيروس-كورونا-بالوليدية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الخميس، فعاليات تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا باللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة وذلك بالمركز الصحي الحضري بالوليدية بجوار مديرية الصحة وتابع تطعيم المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لمن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة بلقاح كورونا والوقوف على التجهيزات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمركز .

دوت الخليج

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة والدكتور وائل حمدي وكيل مديرية الصحة والدكتور أحمد سيد وكيل المديرية للطب الوقائي والدكتور أسامة حجازي مدير عام القومسيون الطبي بأسيوط والدكتورة بدور محمد مسئولي المنظومة الالكترونية للتطعيم بمديرية الصحة.

استقبال المواطنين بالمركز الصحي الحضرى

المحافظ تابع في بداية جولته استقبال المواطنين بالمركز الصحي الحضرى واستمع إلى شرح من وكيل وزارة الصحة للمراحل التي يمر بها المواطن منذ دخوله للمركز وتسجيل البيانات والكشف على الضغط والسكر والفحص الاكلينيكي للمواطن ثم مرحلة تطعيمه بلقاح كورونا مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع العاملين والمترددين على المركز مشيداً بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجاهزية العاملين بالمركز للتعامل مع المواطنين واستقبالهم حتى حصولهم على اللقاح.

التطعيم ضد فيروس كورونا

كما عقد المحافظ اجتماعًا مع مسئولي الصحة والتربية والتعليم بمقر مديرية الصحة لمتابعة أعمال التطعيم ضد فيروس كورونا وخاصة طلاب المدارس وفقًا لتعليمات وزارة الصحة مشددًا على تكثيف الجهود وحملات التوعية والتثقيف الصحي للطلاب والمواطنين بأهمية اللقاح وذلك في ضوء الخطة التي تنفذها وزارة الصحة مع الاهتمام بتوزيع الاستمارة المستنيرة للطلاب وأولياء الأمور لتشجيعهم على تطعيم أبنائهم ضد فيروس كورونا وبث الطمأنينة بين الطلاب لوقايتهم وحمايتهم من انتشار الفيروس وتكثيف القوافل الثابتة والمتنقلة التي تجوب المدارس بالقرى والنجوع لتطعيم الطلاب مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد إضافة متميزة تضاف إلى الجهود النوعية التي تبذلها الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورنا وهو ما يعكس نجاح الحكومة في جهودها المتواصلة منذ بداية الأزمة وحرص الدولة المصرية على صحة المواطنين.

وأكد اللواء عصام سعد إنه اصدر كتابًا دوريًا رقم 18 لسنة 2022 لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية وشركات المرافق بضرورة التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في كافة القطاعات الحكومية التي يتردد عليها المواطنون وخفض الكثافات البشرية بها حفاظًا على الصحة العامة فضلاً عن تكثيف جهود التوعية بأهمية تلقي اللقاح المضاد للفيروس والاستمرار في تلقي الجرعة الثالثة للفئات المستهدفة بذلك مشيرًا إلى إنه تم التشديد على تطبيق كافة الأساليب الوقائية خاصة بالتعليم (الجامعي/ما قبل الجامعي) مع مراعاة التباعد الاجتماعي وخفض الكثافات خلال فترات الامتحانات وذلك من خلال وضع جداول الامتحانات لتكون أكثر مرونة فضلاً عن تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على كافة المنشآت لرصد أي مخالفات خاصة بعدم تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية خاصة في المطاعم والكافيهات والمقاهي ومتابعة حظر استخدام الشيش والالتزام بالنسب المقررة في أعداد المترددين وارتداء الكمامات الواقية وتحرير محاضر تجاه المخالفين مع تكثيف حملات التوعية للمواطنين بأهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمن لم يحصل عليه مع الاستمرار في تلقي الجرعاة الثالثة للفئات المستهدفة بذلك مناشداً جموع المواطنين للتسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg

" والذهاب لمراكز التطعيم أو الفرق المتنقلة لأخذ اللقاح مطالبًا كافة الأجهزة التنفيذية والشعبية "أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب" وكافة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب وجميع الهيئات الحكومية والقيادات الدينية بضرورة حث المواطنين على الإسراع في أخذ اللقاح وتكثيف حملات التوعية مضيفًا إنه تم اطلاق العديد من الحملات التوعوية بقرى ومراكز المحافظة.

تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) إضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg " وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر". www.egcovac.mohp.gov.eg