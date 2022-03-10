/684546/علاء-عبدالنبي-البيان-المصري-السعودي-وضع-روشتة-علاج-للتهديدات-والتحديات-التي-تواجه-المنطقة

قال النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس النواب، إن البيان المصري السعودي المشترك، وضع روشتة لعلاج التهديدات و التحديات التي تواجه المنطقة و لم يغفل أزمات الدول العربية كافة.

دوت الخليج

وأشاد عبدالنبي، بتركيز البيان علي القضية الفلسطينية والتأكيد علي أهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين، مؤكدا أن ذلك يعكس أن الشعب الفلسطيني دائما حاضر بقوة في مختلف مباحثات الدولة المصرية.

علاء عبدالنبي: البيان المصري السعودي يدعم الثوابت المصرية التي تحارب الإرهاب

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن البيان يدعم الثوابت المصرية التي تحارب الإرهاب، و تدعم الأمن القومي السعودي بالتأكيد على أنه لا يمكن التغاضي عن امتلاك هذه الميليشيات الحوثية الإرهابية لقدرات عسكرية نوعية كونه تهديداً مباشراً لأمن المملكة العربية السعودية ودول المنطقة.

وثمن عبدالنبي، إعلان البيان المشترك المصري السعودي الجانبان على حرصهما على تعزيز التعاون بين البلدين خصوصاً في المجال العسكري وتعزيز العلاقات والشراكات الإستراتيجية.

وأكد عضو مجلس النواب، علي أهمية الدور التاريخي للقاهرة والرياض تجاه جميع القضايا التي تهم الأمة العربية؛ خصوصًا أن هناك تطابقًا تامًّا بين وجهتَي نظر البلدين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والعربية والدولية، لافتا أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تعد نموذجاً أكثر من رائع للعلاقات التي يجب أن تسود بين جميع الدول العربية.

وأوضح عبدالنبي، أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يعيش فترة ازدهار غير مسبوقة لاسيما أن الصادرات المصرية للسعودية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا عن العام الماضي، حيث أنها بلغت نحو 2 مليار دولار، وكذلك ارتفعت حجم الواردات خلال الفترة ذاتها بنحو 6.3 مليار دولار، مؤكدًا أن التنمية الاقتصادية التي تقوم بها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية ساهمت بشكل كبير في زيادة ثقة المستورد السعودي في المنتج المصري.