/684544/محافظ-أسيوط-يطمئن-رئيس-الوزراء-على-توافر-السلع-التموينية-والأساسية

وقال محافظ أسيوط إلى أن الاجتماع ناقش تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة وما فرضته من تداعيات سلبية على مختلف دول العالم ومنها مصر والتأكيد على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على التصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع في ظل هذه الأزمة الحالية التي تتابع الدولة المصرية تطوراتها على مختلف الأصعدة.

الاجتماع الأول للجنة إدارة الأزمة

و أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول للجنة إدارة الأزمة كما تم عقد اجتماع آخر مع مسئولي وممثلي الغرف التجارية مشددًا على ضرورة قيام المحافظين بمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية على أن يكون هناك تدخل فوري لمواجهة حدوث نقص في أي سلعة مع مراعاة التنسيق مع وزيري التموين والتجارة والصناعة إضافة إلى ضرورة التواصل المستمر مع لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء والتأكد بصفة مستمرة أن الأسعار المطروح بها السلع تعتبر أسعار عادلة وأنه لا توجد أي مبالغة أو مغالاة في تلك الأسعار لافتًا إلى أنه ستكون هناك أسعار استرشادية للسلع تحقق مصلحة الجميع لافتًا في الوقت نفسه إلى أنه تم الاتفاق على التبكير بموعد تدشين معارض "أهلا رمضان" لتصبح يوم 15 مارس الجاري بدلًا من يوم 24 مارس وذلك حتى يتوافر لدى المواطنين مختلف أنواع السلع بأسعار مخفضة وليتمتعوا بالعروض المميزة التي تتخللها تلك المعارض.

استعداد المحافظة وكافة القطاعات لشهر رمضان المبارك

و طمأن محافظ أسيوط رئيس مجلس الوزراء على استعداد المحافظة وكافة القطاعات لشهر رمضان المبارك وتوافر السلع الغذائية والتموينية بمنافذ البيع المختلفة والمجمعات الاستهلاكية مع توفر الأرصدة الاستراتيجية من المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز والسكر والدقيق مشيرًا إلى تكثيف الرقابة والمرور الدوري الميداني لضبط الأسعار ومنع احتكار أو إخفاء سلع تموينية والتأكد من سلامة وصلاحية اللحوم والدواجن والمواد الغذائية المعروضة بالاسواق والمحال لافتًا إلى التنسيق التام بين المحافظة والقوات المسلحة ومديرية الأمن ومديرية التموين والغرفة التجارية لفتح منافذ ثابتة ومتحركة وشوادر بيع المواد الغذائية والسلع المختلفة بأسعار مخفضة للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة.

استعراض الإجراءات المتعلقة بإستلام محصول القمح من المزارعين

وأضاف محافظ أسيوط أن الاجتماع تناول استعراض الإجراءات المتعلقة بإستلام محصول القمح من المزارعين والتيسيرات والمحفزات الممنوحة في هذا الشأن لافتًا إلى تأكيد رئيس الوزراء على إصدار قرار بمنع التعامل مع الأقماح المحلية إلا في الأماكن التي تحددها وزارة التموين كما يمنع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين التي تحددها الوزارة أيضاً فضلا عن زيادة الكميات المقرر توريدها من القمح المحلي وسيكون هناك دعم مادى للمزارعين والتي سيتم إعلان تفاصيلها خلال الأيام المقبلة خاصة ما يتعلق منها بتقريب نقاط استلام المحصول بجانب توفير التمويل اللازم لسداد المستحقات فور التوريد وغيرها. حضر اللقاء مع المحافظ محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة والمهندسة إيمان علي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني والمهندسة فاطمة سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة