/684542/أستاذ-علاقات-دولية-اهتمام-الرئيس-السيسى-بالتعاون-مع-طاجيكستان-يؤكد-أهمية-التبادل-الثقافى

علق عبد الحكيم الطحاوى، أستاذ العلاقات الدولية، على استقبال الرئيس السيسى اليوم الخميس لرئيس طاجيكستان بقصر الاتحادية، قائلا: هذه الزيارة هى هامة للغاية، وذلك لأن طاجيكستان تعد فى موقع جغرافى مميز، حيث توجد بئر إرهابية على حدود تلك الدولة.

دوت الخليج

زيارة رئيس ط اجيكستان لمصر اليوم الخميس

وأوضح عبد الحكيم الطحاو ى، عبر مداخلة هاتفية فى موجز الأخبار المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن طاجيكستان تمثل حائط السد بين الإرهاب ودول العالم كله، موضحا أن بئر كثيرة من الإرهاب قد انطلقت إلي دول العالم فى الأعوام الماضية من خلال تلك المنطقة الجغرافية.

وأشاد عبد الحكيم الطحاو ى، بجهود ونجاح الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى فى القضاء على بئر الإرهاب التى كانت موجودة داخل مصر، مؤكدا أن العالم أجمع يشيد بقدرة ونجاح الدولة المصرية فى القضاء على الإرهاب.

وأكد على أهمية هذه الزيارة وأهمية التعاون بين مصر وطاجيكستان، مضيفا أن هذا اللقاء سوف يتضمن تبادل الخبرات والمعلومات بشأن ملف الإرهاب والمباحثات حول القضاء عليه نهائيا، بالإضافة إلى دعم الدولة المصرية لطاجيكستان فى هذا الصدد.

الملفات التى ستطرح خلال اللقاء بين الرئيس السيسى ورئيس طاجيكستان

واشار عبد الحكيم الطحاو ى، أن هذه اللقاء سوف يتضمن لجنة اقتصادية ولجنة علمية، موضحا أن اللجنة العلمية سوف تعمل على التبادل العلمى والتعليمى بين الدولتين، مؤكدا على ان اهتمام الرئيس السيسى بدول آسيا الوسطى يؤكد على أهمية التبادل الثقافى.

وأضاف أن اللجنة الاقتصادية سوف تهتم بالتبادل الاقتصادى بين الدولتين، مؤكدا أن طاجيكستان دولة متنوعة فى الاقتصاد ولديها مزارع جامعية تابعة للدولة وغنية بالمحاصيل الزراعية وبالحديد والفحم والبترول.

وأكد أن الدولة المصرية هى دولة غنية بالموارد الطبيعية والمنتجات، ولذلك سوف تعمل اللجنة الاقتصادية على تبادل ما ليهم مع ما لدينا، مضيفا أن هذه الزيارة سوف تعزز من الترابط الاقتصادى والاستراتيجى بين الدولتين.

ولفت أن هذا اللقاء سوف يتضمن التبادل الثقافى بين الدولتين، مؤكدا على ان الدولة المصرية من أغنى الدول ثقافيا و دولة ذات حضارة ممتدة منذ سبع آلاف سنة.

كما أضاف أن هذا النقاش سوف يتضامن التبادل الخاص بقطاع السياحة، مؤكدا على أن المقاصد السياحية المصرية تبهر السياح القادمين من دول آسيا الوسطى.