/684541/لتعزيز-العلاقات-الثنائية-رئيس-النواب-يتوجه-إلى-دولة-الكويت-في-زيارة-رسمية

يتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، على رأس وفد من مجلس النواب في زيارة رسمية إلى دولة الكويت، وتأتي تلك الزيارة تلبية لدعوة مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي.

دوت الخليج

من المُقرر خلال تلك الزيارة أن يعقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له جلسة مباحثات مُوسعة، مع مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي تتناول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – الكويتية، وتبادل الخبرات بينهما، وتنسيق المواقف البرلمانية المصرية الكويتية في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

رئيس النواب يتوجه إلى دولة الكويت في زيارة رسمية

كما ستشهد الزيارة عدة لقاءات لوفد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مع عدد من المسئولين الكويتيين رفيعي المستوى لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المصرية – الكويتية في ضوء رسوخ وتاريخية العلاقات بين البلدين الشقيقين.

تعديلات الهجرة غير الشرعية

هذا قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس الجاري.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الهجرة غير الشرعية.

وكان قد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون، أكد علي أنه فى الآونة الأخيرة تزايدت ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وأصبحت من الجرائم التى تهدد أمن واستقرار الدول؛ الأمر الذى دفع المجتمع الدولي للتوافق على أساليب مواجهتها بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نوفمبر 2000 للاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكولها الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البر والبحر والجو.