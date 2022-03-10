/684540/مرتضي-منصور-أنا-حزين-على-شتيمة-أحمد-فتحي-وشريف-إكرامي-فى-المباراة-الأخيرة-وفين-اللي-مسمي-نفسه-الأسطورة

يدخل نادي الزمالك معسكر مغلقا اليوم الخميس، استعداداً لمواحهة الوداد المغربي غداً الجمعة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضي منصور:" معتقدش أن الدولة هتسيب اللي حصل في المدرجات ده يعدي عادي في الوقت إللي كان بيتشتم المستشار ترك أل شيخ مكن حسالة مجتمع

قال مرتضي منصور:" نادي الإسماعيلي المحترم أتشتم في مباراة الأهلي وبيراميدز، وأنا كمان بس عادي".

وتابع: أنا حزين على شتيمة أحمد فتحي وشريف إكرامي فى الماتش الأخير وفين مجلس الإدارة المتعالي”.

ووأصل:"مشد ده برضوشريف إكرامي ابن وحش إفريقيا إللي فرح النادي الأهلي كتير، وأحمد فتحي الباك التاريخي للقلعة الحمراء، ورمضان صبحي دول اتهانوا شغل بلطجة”.

استكمل:" معتقدش أن جماهير الأهلي العظيمة الكبيرة الناس الحسالة إلي كانت في المباراة تمثلها بس مش مشكلة "دول شوية سفله".

وأردف:"فين مجلس إداراة الأهلي محمود الخطيب إللي مسمي نفسة أسطورة ، الاسطورة في اللمارد الأحمر الأخلاق مش نخطط وندبرونقرر".

وأردف:انا حزين علي الشتيمة إللي حصلت علي لاعبي بيراميدز، أحمد فتحي فضل النادي الأهلي علي الزمالك”.

وأختتم:”شريف إكرامي أنا طلبت من أبوه من 3 سنوات وقال أن هو أهلاوي شوف ابنك وانت اتهنت ازاي”.

أول طلبات فيريرا في الزمالك.. قفل البوابة قبل التدريبات بساعة

خاض جوسفالدو فيريرا التدريب الأول له مع نادي الزمالك، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيله بمقر النادي بميت عقبة.

وطلب فيريرا من أمير مرتضى منصور بعد ذهابه لملعب التدريبات بقفل بوابة جامعة الدول العربية بنادي الزمالك، التي تطل على الملعب مباشرة، وعدم وجود أو مرور أي أشخاص خارج الملعب، حتى لا يتشتت اللاعبين.

بجانب طلبه بأن يحضر جميع لاعبي الفريق، قبل بداية المران بساعة وأبواب الملعب ستقفل ومن سيخالف تلك التعليماتع سيتم عقابه ومنعه من دخول التدريبات.

تصريحات فيريرا

وزاد: "عندنا مباراة بعد 3 أيام، عقب اللقاء دا أحنا كل حاجة يا ولا حاجة، انتو عارفين لاعبي الوداد لكن أنا معرفهمش، أنا أعرف لاعبتي فقط، ومش بيهمني أي فريق".

واردف:" قبل ما نبدأ شغلنا المنيو بتاع المطعم مهم جداً فيه الدوري وبطولة أفريقيا، لازم نحارب عليهم بشكل كبير، وعندنا فرصة لدا".