/684538/تأجيل-محاكمة-المتهم-السادس-فى-قضية--بسنت--لـ-٢٤-مارس

قررت محكمة الطفل بطنطا بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، تأجيل ثالث جلسات محاكمة المتهم السادس ويدعى "م. ع" 16 عاما طالب بالصف الأول الثانوى، في قضية فتاة مركز كفرالزيات بالغربية، المعروفة بضحية الابتزاز الالكتروني ، إلى 24 مارس الجارى .

دوت الخليج صدر القرار برئاسة المستشار محمد ثروت رئيس محكمة الطفل، وعضوية المستشارين سمير زغلول، وأمير محرم، وأمانة سر سعد أبورية. وكان قرار إحالة المتهم للمتهم، تضمن توجيه عدة تهم له من قبل جهات التحقيق.

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