/684536/مرتضي-منصور-اعتذاري-عن-الرئاسة-كان-للتفرغ-هنفتح-ملف-التجديد-وإللي-مش-عايز-يجدد-هنعملوا-تكريم-مش زي-الأهلي

يدخل نادي الزمالك معسكر مغلقا اليوم الخميس، استعداداً لمواحهة الوداد المغربي غداً الجمعة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قال مرتضي منصور عبر حسابة الرسمي: بعدمباريات الزمالك القادمة هنفتح ملف التجديد وإللي مش عايز يجدد هنعملوا تكريم مش زي الأهلي إللي شتم رمضان صبحي”.

ووأصل: الفتنة الرياضية أسوأ من الطائفية الأهلي والزمالك أخوات”.

وتابع: جماهير الأهلي محترمة ولكن العيال دول الإخوان مخططين لهم كويس لاستفزازي”.

ولأردف: بقول لجماهير الزمالك أوعي ترد الشتيمة بشتيمة والأهلي مش محمود الخطيب الأهلي تاريخ”.

أسكمل:”: أحنا محترمين مش هنعمل زي اللي شتموا أحمد فتحي وعبد الله السعيد ورمضان صبحي”.

مرتضي منصور: اعتذاري عن الرئاسة كان للتفرغ وانا باخد حقي علشان ميتقالش أن مؤسسة رياضية بتضرب فى مؤسسة رياضية”.

موعد مباراة الزمالك والوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا

يحتضن استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك والوداد المغربي، الجمعة المقبلة في الساعة السادسة مساء، في لقاء الجولة الرابعة وإياب دور المجموعات بدوري الأبطال، في الساعة السادسة مساء.

يدخل الزمالك لقاء الوداد المغربي بقيادة البرتغالي فيريرا، المدير الفني الجديد للفريق، بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون بعد مباراة الذهاب مع الوداد.

موقف الزمالك في ترتيب المجموعة بدوري الأبطال

يعاني الزمالك في بداية الموسم بدوري أبطال إفريقيا، بعد الخسارة من الوداد والتعادل في لقائي بترو أتلتيكو وسجرادا الأنجولي، ليمتلك نقطيتين فقط في جعبته.

يتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة في المركز الثالث برصيد نقطيتن، فيما يتصدر بترو أتليتيكو ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، والوداد المغربي في الوصافة برصيد 6 نقاط.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والوداد المغربي

ويتكون طاقم التحكيم من بورندي بقيادة: باسيفيك نيمانا حكم ساحة، و إيميري نيونجابو مساعد أول، وباسكال نديمنزيجو مساعد ثاني، و جورجيه جاتوجاتو حكم رابع.

ويراقب المباراة جمال سالم من ليبيا، والمنسق العام أمين محمد ديجاما من چيبوتي، والمنسق الأمني هشام محمد أحمد من السودان، والمنسق الإعلامي محمد ثابت من مصر، ومنسق كوڤيد ١٩ هاني الشهيدي من مصر .