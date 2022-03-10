/684535/بعد-إعلان-إعتزاله-الفن-شريف-إدريس-قربت-أشحت-وبحلم-إني-بقتل-عيالي

صرح الفنان شريف إدريس عن معاناته بسبب قلة الأعمال الفنية التي يحصل عليها، وذلك عبر منشور له في حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» والذي أعلن فيه عن إعتزاله الوسط الفني.

دوت الخليج يرصد تفاصيل لكم منشور الفنان شريف إدريس وذلك خلال السطور القادمة.

شريف إدريس يعتزل الفن

وكتب الفنان شريف إدريس عبر حسابه الخاص، قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم بعد ٣٥ سنه سعي وتعب وشقي في الوسط الفني قررت الاعتزال والابتعاد تماما وتغيير مسار حياتي وأي حد عنده فرصة سفر ليا هاكون شاكر ليه وده طلبي الوحيد..وده قرار أخدته بعد ما الامور وصلت في الوسط الفني لمرحله عبثيه وصلت اني بقيت بشوف بعض الزملاء بيشحتو الشغل علني علشان يشتغلو لان الشغل بقي متقسم علي ناس معينه..فلو الامور وصلت لكده ابعد احسن.

وتابع شريف إدريس: وحتي لما بيجي شغل بيتفرض عليك توافق باقل الفلوس وتخرج من الشغل مديون..ومواقف مهينه زي ان شركة انتاج تعرض عليك اجر هو قيمة ربع اجرك والسبب انهم الميزانيه مصروفه عالديكور..طب خلو الديكور يمثل.

شريف إدريس: طلما الشغل بالشحاتة بلاش أحسن

وأردف: هحكيلكم موقف حصل معايا من اسبوع..اتصل بيا حد قالي عايزين حضرتك بكره عندك تصوير في مسلسل كذا بس هتدفع عشره في الميه للكاستينج دايريكتور..كان هيجيلي جلطه بعد ماقفلت المكالمه ووافقت علشان انا محتاج اشتغل ومحتاج فلوس..وماقدرتش استوعب الفكره بصراحه اني بعد العمر ده مضطر ادفع علشان اشتغل فاتصلت واعتذرت…وده الحال حاليا ان الامور بقت في ايد كاستينج دايريكتور..وده موقف من مواقف كتير مريت بيها لو حكيتها محتاجه كتاب مش بوست عالفيس فطالما الشغل بقي لازم يتدفعله..وطالما الشغل بقي بالشحاته..يبقي بلاش احسن.

شريف إدريس: اكتئبت وبحلم إني بقتل عيالي

وقال شريف: انا طول عمري راضي الحمد لله..بس حقيقي انا وصلت لمرحلة اكتئاب وصلتني اني بقيت بنام احلم بكابوس اني بقتل عيالي وبقتل نفسي لأني وصلت لمرحله نفسيه وماديه اني بقيت مش قادر اربيهم ولا اصرف عليهم وانا عندي تلات اطفال بعبدهم عباده متخيلين حجم المسؤليه..وبقيت مديون لطوب الارض، حقيقي لو حد عنده فرصة سفر ليا هاكون شاكر ليه جداً وهيكون جميل في رقبتي لحد ما اموت لأن حقيقي انا مش قادر اعيش في البلد دي تاني انا حاولت اسعي في اي مجال تاني بس ماقدرتش وحقيقي لو اتعرض عليا بطولات بعد البوست ده هرفضها لان البوست ده هو نهاية علاقتي بالمجال اللي اتربيت فيه ودرسته وعشت فيه كل تفاصيل حياتي والحمد لله علي كل شئ.

شريف إدريس: مش محتاج طبطة محتاج شغل

واختتم إدريس كلامه: همسح ابلكيشن فيسبوك من تليفوني لاني هنزل ابيع تليفوني اصلا..فانا هاكون متاح اونلاين لحد بالليل..لو حد عنده فرصة شغل وسفر ليا ومش معاه رقمي ياريت يجيبه من اي حد وملحوظه:انا مش محتاج طبطبه من حد انا محتاج فرصة سفر وشغل تخليني اعيش ولادي حياه كريمه وبس شكرا ليكم محبتي للجميع هاين عليا اقوم ارمي نفسي من البلكونه بعد ماوصلت اني اكتب البوست ده.