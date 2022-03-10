في لقطة رومانسية.. حمو بيكا وزوجته في أحدث ظهور لهم على إنستجرام «صور»

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شارك مؤدي المهرجانات حمو بيكا صورة تجمعه بزوجتة عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، والذي يعتبر أحد ظهور له، وكانت تطغى على الصورة جو من الرومانسية والحب.

دوت الخليج يرصد لكم صورة حمو بيكا برفقة زوجته وذلك خلال السطور القادمة.

حمو بيكا وزوجته على إنستجرام

وتسمي زوجة حمو بيكا بـ زوز شمس، وتزوجها بعد قصة حب طويلة، في شهر سبتمبر عام 2020 وقد حضر حفل الزفاف عدد من نجوم الفن، أبرزهم : سعد الصغير، حسن شاكوش، محمود الليثي.

مسابقة أحلى صوت لـ حمو بيكا

وقد نشر مؤدي المهرجانات حمو بيكا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو له وهو يُعلن عن مسابقة «أحلى صوت مع حمو بيكا»، وصرح خلال الفيديو أن المهرجان الشعبي صوت الشعب، وأن من سيفوز بالمركز الأول سوف يغني مع حمو بيكا، والفائزين بالمركزين الثاني والثالث لهم جوائز مادية، وعلق حمو على الفيديو وكتب: مسابقة احلي صوت مع بيكا.. لو انت خسران هتطلع برضوا كسبان ، يعني اخسر و اكسب ، واكسب تكسب.

حمو بيكا يشجع الجمهور على المسابقة

وقد استكمل حمو بيكا تعليقه على الفيديو لكي يشجيع الجمهور على المشاركة في مسابقة «أحلى صوت مع حمو بيكا» وقال: لكل الناس اللي نفسها تكون مؤدية مهرجانات اشترك دلوقتي في مسابقة احلي صوت مع بيكا .. المركز الاول هيغني مهرجان معايا .. وكل الخسران مش هيروح زعلان و هنسجلو اغنية وهيستلم شهاده تقدير عشان محدش يكون زعلان.

وتابع بيكا، قائلا: قدم كتير .. تكسب كتير، وتم وضع أرقام للتواصل والمشاركة في المسابقة، المقرر إقامتها من يوم 5 مارس الجاري حتى 30 من نفس الشهر.

مسابقة أحلى صوت برعاية شركة سفن ستار ميوزيك

ومن الجدير الذكر، أن أعلن حمو بيكا لأول مرة عن مسابقة «أحلى صوت مع حمو بيكا» من خلال نشره لصورة له من خلال حسابه على «فيسبوك»، وعلق عليها وقال: مسابقه احلا صوت مع حمو بيكا 2022 .. خليك انت نجم المهرجان واشترك الان في المسابقه .. وشروط المسابقه بسيطه جدا.. الجوائز لاول ثلاث مراكز.. وكل الخسران هيكون ليه اغنيه من انتاج الشركه وشهاده تقدير من مسابقه احلي صوت 2022 مع حمو بيكا، والمسابقة يتكون تحت رعاية شركة سفن ستار ميوزيك للإنتاج الفني.