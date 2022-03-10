وزير التنمية المحلية : تسليم المدفن الصحي الآمن بمركز يوسف الصديق بالفيوم...

*اللواء محمود شعراوى : 93 مليون جنيه حجم الاستثمارات المُقدمة للفيوم لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة لتحسين مستوى النظافة*

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن تسليم محافظة الفيوم اليوم الخميس للمدفن الصحي الآمن بمركز يوسف الصديق بتكلفة إجمالية تصل إلى 21 مليون جنيه وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية و البيئة و التخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن اللجنة التي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة قامت بتسلم المدفن الصحى إلى محافظة الفيوم بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات للأعوام المالية (2019/2020).(2020/2021)-(2021/2022)، حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى متابعة الوزارة الحثيثة لكافة المستجدات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة على أرض المحافظات وتنفيذ برامج المنظومة وفقاً للتوقيات الزمنية لكل برنامج والتي تتضمن دعم البنية التحتية و تنفيذ العديد من المشروعات المهمة في مختلف المحافظات عبر إنشاء مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة وإغلاق المقالب العشوائية وإنشاء مرافق جديدة لمعالجة وتدوير المخلفات، حتى يشعر المواطن بالتحسن المستمر فى هذه الخدمة التى تمس حياته اليومية .

وكشف وزير التنمية المحلية عن حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة الفيوم والتي بلغت حوالى 93 مليون جنيه ، حيث تم إنشاء وتسليم مدفن صحي آمن بمدينة كوم أوشيم على مساحة 10 فدان بتكلفة 35 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة، بالإضافة إلى إنشاء وتسليم المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة يوسف الصديق بتكلفة بلغت 25 مليون جنيه ، كما سيتم توريد محطة وسيطة متحركة بمدينة الفيوم تشمل عدد 4 سيارات مجهزة بهوك ليفت وعدد 8 حاوية سعة 24م3 وذلك لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وتبلغ تكلفة تلك المحطة 12 مليون جنيه.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى إن المدفن الجديد بمنطقة يوسف الصديق تم إنشاءه علي مساحة 5 فدان وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية ، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة امن ، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية واعمدة انارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي ، وخزان وقود ومغسلة سيارات.

وتابع وزير التنمية المحلية : كما يوجد بالمدفن شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.