القائم بأعمال وزير الصحة: انخفاض معدلات الإصابة بـ”كورونا” وخفض عدد مستشفيات العزل...

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، تقريراً حول آخر مستجدات الموقف الوبائي محلياً وعالمياً، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

واستهل الوزير التقرير بالإشارة إلى معدلات التغيير الأسبوعى لحالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناتجة عن الإصابة بتلك الفيروس على مستوى العالم لكل مليون نسمة، وكذا على مستوى الشرق الأوسط، لافتاً فى هذا الصدد إلى أن مصر تأتى ضمن الدول التى سجلت معدلات منخفضة، منوهاً فى الوقت ذاته إلى المنحنى الوبائى للحالات المؤكدة من مرض الكورونا حتى نهاية الأسبوع الوبائى رقم 9 لعام 2022، مشيراً إلى أن الانخفاض فى معدلات الإصابة صاحبه خفض لعدد مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية.

وتناول الوزير خلال التقرير موقف توريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه تم توفير أكثر من 143 مليون جرعة حتى الآن، من اللقاحات المتنوعة، وتم استهلاك أكثر من 73 مليون جرعة، منها نحو 1.4 مليون جرعة تنشيطية للفئات ذات الأولوية لتلقي الجرعة الثالثة، مضيفاً أن المتبقي من الجرعات يكفى لتطعيم أكثر من 42 مليون مواطن.

وفيما يتعلق بنسب تغطية المواطنين المستهدفين بالتطعيم فوق 18 سنة، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أنها وصلت إلى نحو 50.5%، فيما وصلت نسب تغطية المواطنين المستهدفين بالتطعيم فوق 12 سنة إلى نحو 43.6% من المستهدف.