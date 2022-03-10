رئيس هيئة الأركان العامة السعودي يتفقد جناح ”العربية للتصنيع” بمعرض الدفاع بالرياض

شهدت فعاليات ختام معرض، الدفاع العالمي بالرياض، نشاطا مُكثفا للهيئة العربية للتصنيع، حيث شهد جناح الهيئة الذي يعد الأكبر ضمن أجنحة المعرض زخما وتواجدا كبيرا لعدد من كبرى الشركات العالمية في الصناعات الدفاعية، وإهتمام كبير من كبرى شركات التسليح والمسئولين الدوليين.

قام رئيس هيئة الأركان العامة السعودي بتفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع وإطلع من القائمين عليها على أحدث النظم الذكية التي تُوظفها الهيئة في صناعاتها الدفاعية وفق أحدث الأساليب والتقنيات العالمية المعمول بها في هذه الصناعة.

وأعرب رئيس الأركان السعودي عن إعتزازه بمُشاركة العربية للتصنيع في مثل هذا الحدث العالمي لعرض آخر مُبتكراتها في مجال الصناعات الدفاعية بمختلف أنواعه مُبديا إعجابه بجودة وتُميز المُنتجات ودور الهيئة المُتميز في تلبية إحتياجات الدول العربية من الصناعات الدفاعية المُتطورة.

من جانبه .. أشاد مستشار سلطان عمان بالقدرات التصنيعية المتطورة بمنتجات الدفاع والتسليح ب" العربية للتصنيع " .

كما تم بحث التعاون لتعميق التصنيع وتوطين التكنولوجيا مع عدد من كبرى الشركات العالمية ومنها شركة رايثون السعودية الأمريكية لمعدات الدفاع، وشركة IdD البرتغالية، وشركة STRWIT الروسية لصناعة العربات المدرعة، وشركة Hytcomms الصينية للأجهزة الإشارية، وأيضا مدير سلاح المهندسين في دولة بنجلاديش.