القصير يبحث مع الفاو استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وفد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) برئاسة الدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد للمنظمة والممثل الإقليمى للشرق الأدنى وشمال أفريقيا والسيد نصر الدين حاج، الأمين ممثل المنظمة بالقاهرة والوفد المرافق لهما.





وبحث القصير مع الوفد التحضير لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) والذى ستستضيفه مصر فى نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ. واستعرض القصير مع وفد منظمة الفاو أولويات الحكومة المصرية ومجالات دعم العمل المناخى من خلال التوسع فى تنفيذ مشروعات مواجهة آثار التغيرات المناخية بالإضافة إلى دعم الفاو للحصول على تمويلات لتنفيذ مشروعات للتكيف المناخى مثل مشروعات زيادة كفاءة استخدام المياه والتوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الطاقة الشمسية فى الأنشطة الزراعية مثل الرى وخلافه، بالإضافة إلى مشروعات زيادة كفاءة قطاع الإنتاج الحيوانى. وحضر الاجتماع الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية والخارجية والدكتور محمد على فيهم رئيس مركز معلومات تغير المناخ.

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