عاجل- مدبولى يعلن تفاصيل عمل لجنة الأزمة الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - عبر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، الذى ترأسه اليوم لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، عن خالص التقدير والاحترام لكل أسر الشهداء المصريين، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.





وفى هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أن احتفالية "يوم الشهيد"، التى جاءت ضمن الندوة التثقيفية للقوات المسلحة أمس الأربعاء، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصبحت تقليدا للدولة المصرية يؤكد اعتزازها بكل شهدائها الأبرار، وبما قدموه من تضحيات غالية من أجل وطننا العزيز.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى زيارة الرئيس للمملكة العربية السعودية مؤخرا، والتى جاءت فى إطار ما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من تميز وخصوصية، لافتا إلى أن المباحثات بين قيادتى البلدين تطرقت إلى سبل توسيع أطر العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، كما شهدت التعبير عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين مصر والسعودية، مع تأكيد أهمية دعمه وتعزيزه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.

وعلى الصعيد المحلى، وفيما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، أشار رئيس الوزراء إلى انعقاد الاجتماع الأول للجنة إدارة هذه الأزمة، والتى ستكون اجتماعاتها بصفة دورية؛ لمراجعة موقف توافر السلع وحركة الأسواق المحلية، لافتا إلى أنه تم التوافق مع مسؤولى الغرف التجارية على أن تكون هناك أسعار استرشادية عادلة للسلع؛ حتى لا يكون هناك أى مغالاة أو مبالغة فى الأسعار.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى اجتماع مجلس المحافظين، الذى ترأسه أمس، والذى أشار خلاله إلى أن الحكومة تركز فى هذه الفترة على تنفيذ توجيهات الرئيس بالعمل على التصدى لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أى سلع، أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع فى ظل هذه الأزمة الحالية، التى تتابع الدولة المصرية تطوراتها على مختلف الأصعدة، لافتا إلى توجيه المحافظين بضرورة التأكد بصفة مستمرة من أن الأسعار المطروح بها السلع تعتبر أسعارا عادلة، وأنه لا توجد أى مبالغة أو مغالاة فى تلك الأسعار.