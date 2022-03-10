المشاط: تضافر جهود المجتمع الدولى لتلافى آثار أزمة روسيا وأوكرانيا ضرورة

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى إن المجتمع الدولى استخدم مع بدء جائحة "كورونا" الأدوات المالية والنقدية لتجاوز تداعياتها، وبات من الضرورى الآن توحيد الجهود لتلافى الآثار المباشرة وغير المباشرة لتحديات الأزمة الروسية-الأوكرانية، لاسيما فيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية مثل الغذاء.





جاء ذلك فى كلمة وزيرة التعاون الدولى، اليوم الخميس، أمام مجلس المحافظين، بمقر البنك بالعاصمة البريطانية لندن، بعد أيام من إقرار الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك للفترة (2022 - 2027)، فى إطار العلاقات الوطيدة على مستوى التعاون الإنمائى.

وأضافت رانيا المشاط، محافظ مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أن ما يواجهه العالم من تحديات يؤثر على جميع جهود التنمية ومن بينها الاستثمارات التى يقوم بها القطاع الخاص لذا لابد من جهد مضاعف من قبل مؤسسات التمويل الدولية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص.

وأوضحت - ردا على استفسارات حول رؤيتها للأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الدول الناشئة، بجانب التحديات الاقتصادية الأخرى - أن هذه الأزمة لا تقتصر آثارها على دولتى روسيا وأوكرانيا فقط، لكن تتعداهم لكافة الأسواق النامية والناشئة، وتجعل التمويلات المتاحة على مستوى العالم أقل مقارنة بالفترة الماضية.

ولفتت إلى أن مصر تستعد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ(COP27) بطموحات كبيرة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر واستراتيجية وطنية للعمل المناخى 2050، وأخرى قطاعية على مستوى الطاقة المستدامة وغيرها، مشيرة إلى أهمية التعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لاسيما من خلال الاستراتيجية الجديدة التى تتضمن محورًا أساسيًا عن العمل المناخى و"التحول الأخضر".

ونوهت إلى استعداد مصر لإطلاق قائمة من مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية فى إطار الاستراتيجية الوطنية للعمل المناخى 2050، داعية البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والدول الأعضاء بالبنك لتعزيز العمل المشترك لتمويل هذه المشروعات ضمن الاستراتيجية القطرية المشتركة.

وأشارت أن وزارة التعاون الدولى تعمل على محورين رئيسيين فى إطار استضافة مصر لقمة المناخ أولها حشد التمويل لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وثانيها دفع العمل المشترك مع شركاء التنمية لوضع إطار دولى للتمويل المبتكر للعمل المناخى.

وأشاد مسئولو البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بما أنجزته مصر من إصلاحات هيكلية طموحة فى قطاع الطاقة وغيره، معتبرين هذه الإصلاحات نموذجا يجب أن تحتذى به الدول النامية والناشئة الأخرى الهادفة للمضى قدما نحو اللحاق بركب التنمية.

وكانت قد أطلقت مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية مؤخرا، الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة (2022 - 2027)، كما تم توقيع مذكرتى تفاهم فى مجال السياحة والهيدروجين منخفض الكربون، واتفاقية لتنفيذ مترو أبو قير بقيمة 250 مليون يورو.