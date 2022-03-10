عاجل- الأرصاد تعلن عودة البرد (موجة أوروبية)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن عودة الطقس للأجواء الشتوية وزيادة الإحساس ببرودة الطقس بسبب كتلة باردة قادمة من جنوب أوروبا تنخفض على إثرها درجة الحرارة وتزداد سرعة الرياح وترتفع الامواج على مسطح البحر المتوسط.





وأشارت الأرصاد الجوية فى بيانها اليوم على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" إلى تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الشمالية والدلتا يصاحبها سقوط الأمطار قد تصل إلى القاهرة. وأوضحت أن درجة الحرارة الآن على القاهرة 18 درجة وسرعة الرياح 18 عقدة.

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