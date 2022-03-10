محافظ كفر الشيخ: رفع 2020 طن مخلفات بـ 14 مركزا ومدينة

جدة - نرمين السيد - أكد جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.





وأوضح محافظ كفر الشيخ -فى بيان اليوم الخميس- أن إجمالى المخلفات التى تم رفعها بلغ 2020 طنا بـ14 مركزا ومدينة، منها بـ"كفر الشيخ 360 طنا وببرج البرلس 44 طنا وبسيدى سالم 140 طنا وببلطيم 101 طن وبالرياض 104 أطنان وبالحامول 152 طنا وبمصيف بلطيم 31 طنا وبقلين 109 أطنان وببيلا 162 طنا وبدسوق 240 طنا وبفوه 191 طنا وبمطوبس 151 طنا"، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفى النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالى، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية، مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.